Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики у границ РФ

По данным Национального центра управления обороной, сегодня российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н. Последние приближались к границе России со стороны Черного и Балтийского морей.

Отмечается, что бомбардировщики США не нарушали границ, а российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами, пишет «РИА Новости».

Ранее в США заявили, что 4 июня российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолет P-8A Poseidon. По мнению американской стороны, некоторые действия российского самолета являются «небезопасными».