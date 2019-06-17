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Происшествия

Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики у границ РФ

20:43, 17.06.2019
Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики у границ РФ
Фото: ru.wikipedia.org

По данным Национального центра управления обороной, сегодня российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н. Последние приближались к границе России со стороны Черного и Балтийского морей.

Отмечается, что бомбардировщики США не нарушали границ, а российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами, пишет «РИА Новости».

Ранее в США заявили, что 4 июня российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолет P-8A Poseidon. По мнению американской стороны, некоторые действия российского самолета являются «небезопасными».

Происшествия
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