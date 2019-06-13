На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера находились более 10 россиян

Один гражданин Грузии, 11 россиян и 11 филиппинцев были на борту загоревшегося танкера Front Altair в Оманском заливе, когда произошел взрыв. Об этом рассказал представитель компании-судовладельца Frontline Пэт Адамсон.

По его словам, в настоящее время моряки эвакуированы и находятся в безопасности. Также он отметил, что взрыв и возникший за ним пожар преждевременно считать результатом нападения, передает «РИА Новости».



В российском посольстве в Тегеране сообщили, что жизни спасенных моряков ничего не угрожает. По данным посольства, все они находятся в порту города Джаск.



В пресс-службе Российского профсоюза моряков заявили, что было эвакуировано 12 российских моряков, передает «Интерфакс».



Ранее сообщалось, что на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе произошли взрывы в результате нападения.

