Новости происшествий

16:39 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера находились более 10 россиян

15:15, 13.06.2019
На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера находились более 10 россиян
Фото: скриншот видео youtube.com

Один гражданин Грузии, 11 россиян и 11 филиппинцев были на борту загоревшегося танкера Front Altair в Оманском заливе, когда произошел взрыв. Об этом рассказал представитель компании-судовладельца Frontline Пэт Адамсон.

По его словам, в настоящее время моряки эвакуированы и находятся в безопасности. Также он отметил, что взрыв и возникший за ним пожар преждевременно считать результатом нападения, передает «РИА Новости».

В российском посольстве в Тегеране сообщили, что жизни спасенных моряков ничего не угрожает. По данным посольства, все они находятся в порту города Джаск.

В пресс-службе Российского профсоюза моряков заявили, что было эвакуировано 12 российских моряков, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе произошли взрывы в результате нападения.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров