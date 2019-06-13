СМИ сообщили о нападении на два танкера в Оманском заливе

На двух нефтяных танкерах в Оманском заливе произошли взрывы в результате нападения.



Иранский телеканал Al-Alam со ссылкой на источники сообщил, что танкеры запросили помощь у близлежащих стран.



По информации Press TV, одно судно следовало под флагом Панамы, другое — под флагом Маршалловых Островов.

По предварительным данным, команды находятся в безопасности.

Ранее сообщалось, что в порту Махачкалы при взрыве в машинном отделении танкера пострадали пять человек. В МЧС рассказали, что хлопок газовоздушной смеси произошел во время перекачки нефтепродуктов.

