В порту Махачкалы произошел взрыв на танкере

В порту Махачкалы произошел взрыв в машинном отделении танкера, в результате пострадали пять человек.



В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что хлопок газовоздушной смеси произошел во время перекачки нефтепродуктов, передает «РИА Новости».



Представитель регионального Минздрава сообщил, что пострадали пять человек, из них трое госпитализированы. Один из пострадавших получил ожоги 95% тела и находится в крайне тяжелом состоянии.



Напомним, что в январе этого года в районе Керченского пролива загорелись два судна под флагом Танзании. В результате ЧП погибли 9 человек, 14 удалось спасти.

