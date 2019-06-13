В Казани майора МЧС осудили за взятку 80 тысяч рублей

Фото: "Реальное время"

3 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком получил по приговору суда майор внутренней службы, бывший замначальника отдела ГУ МЧС России по РТ Роман Данилов. Авиастроительный райсуд Казани признал его виновным в покушении на получение взятки 80 тысяч рублей.



В МЧС Данилов проработал 20 лет и был уволен в марте 2019-го с должности замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Авиастроительному району. 21 февраля был задержан с поличным сотрудниками ФСБ.

Уже в Следкоме подозреваемый признался — получил деньги от представителя АО «Казанское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта» («Промжелдортранс»). По результатам проверки в этой организации подчиненный Данилова выявил 23 нарушения пожарной безопасности и планировал наложить на компанию штраф в 150-200 тысяч рублей.

Как установлено судом, Данилов настоял на личной встрече с директором, на которой предложил уменьшить объем вскрытых нарушений и привлечь к уголовной ответственности в размере штрафа 7 тысяч рублей лишь должностное лицо АО. Сумму незаконного вознаграждения за решения вопроса написал на бумажном листочке, не подозревая, что все его действия фиксируются. Ведь еще до встречи руководство АО обратилось за помощью в ФСБ.

Поскольку деньги передавались в рамках оперативного эксперимента, действия майора квалифицировали лишь как покушение на получение взятки. На суде он полностью признал вину.

Ранее в Казани вынесли приговор по делу о работавшем с пожарными нарушениями ТЦ «Адмирал», в котором погибли 19 человек.