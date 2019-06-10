В Казани приговор по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал» оспорили осужденные и потерпевшие

Фото: "Реальное время"

В Кировский райсуд Казани уже поступили 16 апелляционных жалоб на приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал». Как уточнили «Реальному времени» в суде, итоговое решение по делу оспаривают как осужденные, так и потерпевшие. Одну из жалоб подал орган опеки.



Как выяснило «Реальное время», отдел по опеке и попечительству администрации Вахитовского и Приволжского районов исполкома Казани оспаривает не сам приговор, а постановление судьи Сабитова. Он возложил на орган опеки судьбу трех детей осужденной Жанны Алпаровой, экс-начальника отдела УФССП по РТ.

Напомним, суд приговорил Алпарову к 7 годам колонии общего режима и постановил — передать трех ее дочек органу опеки. В последнем с таким решением не согласились, считая, что детьми должен заниматься их отец — бывший супруг осужденной.

Всего по делу осуждены 12 человек, им назначены сроки от 4,5 до 13 лет лишения свободы.