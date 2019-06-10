Генеральный директор ВФВ Михаил Подлозный: «Этапу в Уфе позавидуют и поляки, и итальянцы»

Генеральный директор Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Михаил Подлозный оценил этап Лиги наций в Уфе, который прошел с 7 по 9 июня:



— Я могу честно сказать, что этот уфимский этап — лучшее соревнование по волейболу, которое мы проводили когда-либо в России. Это честно, я видел многое. Но здесь заявление можно подтвердить и цифрами — мы собрали на «Уфа-Арене» на четыре с половиной тысячи человек больше, чем в прошлом году. Мы старались как можно лучше усовершенствовать наши же высокие требования.

Спасибо Уфе, спасибо Башкортостану и всем болельщикам, приехавшим из других городов. Мы много говорим про культуру боления в Польше, в Италии, но, поверьте, в Уфе было не хуже. Они нам могут позавидовать,— приводит слова Подлозного корреспондент «Реального времени» из Уфы.



Напомним, что накануне сборная России со счетом 3:0 (29:27,25:16,25:18) обыграла итальянцев. Ранее с этим же счетом россияне обыграли сборные Португалии и США.

В следующем матче Лиги наций подопечные Туомаса Саммельвуо 14 июня в Иране сыграют с командой Польши.

