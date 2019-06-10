В МВД Казахстана рассказали о задержании почти 500 человек за участие в незаконных акциях

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали около 500 человек в Нур-Султане и Алма-Ате за участие в несанкционированных акциях. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел страны Марат Кожаев.



Он уточнил, что в городе Нур-Султан были пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи.

Комментируя действия полицейских, он подчеркнул, что в общении с гражданами они вели себя максимально корректно, при задержании нарушителей порядка специальные средства не применялись, передает «Интерфакс».

Накануне в Казахстане прошли выборы президента. Фаворитом среди кандидатов считается представитель партии власти «Нур Отан» Касым-Жомарт Токаев, назначенный президентом после ухода с поста Нурсултана Назарбаева. Явка избирателей к закрытию участков составила 77%.

