Явка к закрытию участков на президентских выборах в Казахстане составила 77%

Явка на момент закрытия большей части избирательных участков на проходящих в Казахстане выборах президента составила 77%. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Сабила Мустафина.

При этом она отметила, что продолжается голосование на некоторых участках, расположенных за пределами республики.



Наибольшая явка избирателей отмечена в Алма-Атинской области — 89%, на втором месте — Туркестанская область с 84,8%, далее следует Актюбинская область с 84,6%, передает ТАСС.



Напомним, что сегодня в Казахстане проходят выборы президента. За пост главы государства борются семь кандидатов.

Фаворитом считается представитель партии власти «Нур Отан» Касым-Жомарт Токаев, назначенный президентом после ухода с поста Нурсултана Назарбаева. По состоянию на 12.00 (9.00 мск) явка на выборах составляла 35,1%.

