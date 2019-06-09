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Летевший из Петербурга в Алма-Ату пассажирский самолет вынужденно приземлился в Москве

17:54, 09.06.2019
Летевший из Петербурга в Алма-Ату пассажирский самолет вынужденно приземлился в Москве
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине выполнил вынужденную посадку в одном из аэропортов Москвы.

В департаменте по корпоративным коммуникациям рассказали, что во время полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе № 1, поэтому экипаж принял решение о посадке.

В компании отметили, что самолет приземлился в штатном режиме, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Pegas Fly Анталья — Саратов задержался на 15 часов.

Происшествия
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