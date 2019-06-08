Представитель ОБСЕ призвал власти РФ отпустить Ивана Голунова

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выпустил заявление по поводу задержания корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Он призвал российские власти тщательно расследовать дело и освободить журналиста.

«Я призываю власти провести тщательное и прозрачное расследование по этому делу и освободить Голунова», — цитирует ТАСС официальное заявление ОБСЕ.

Арлем Дезир назвал Ивана Голунова блестящим журналистом, известным своими расследованиями, в том числе против коррумпированных чиновников.

«Средства массовой информации, в частности журналисты-расследователи, играют важную роль в обществе. Ни при каких обстоятельствах работники СМИ, которые расследуют коррупцию или правонарушения, не должны преследоваться в отместку за свою работу», — подчеркнул представитель ОБСЕ.

Он также выразил обеспокоенность по поводу задержания нескольких человек, в том числе других журналистов, которые принимали участие в акциях протеста в Москве после задержания Голунова.

Напомним, что Иван Голунов находится в ИВС, сегодня суд изберет ему меру пресечения. Полиция обвиняет Голунова в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Журналисты и знакомые утверждают, что корреспондент «Медузы» не мог ни принимать, ни продавать запрещенные вещества.