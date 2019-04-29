Хабиб Нурмагомедов может провести следующий бой осенью в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может принять участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 в Абу-Даби.

Мероприятие пройдет 7 сентября текущего года. Предполагается, что на соревнованиях встретятся Нурмагомедов и американец Дастин Пуарье, рассказали в пресс-службе UFC.

В настоящий момент в активе 30-летнего Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения.

Напомним, последний бой Хабиб Нурмагомедов провел 6 октября 2018 года. Он одолел в поединке ирландского спортсмена Конора Макгрегора. Однако из-за того, что спортсмен ввязался в драку сразу после боя, организаторы турнира дисквалифицировали россиянина.

