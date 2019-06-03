Каждый пятый житель России пожаловался на снижение зарплаты

Каждый пятый россиянин (18,3%) заметил снижение размера своей заработной платы. Данные по итогам 2018 года приводят специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Согласно исследованию, у 62,5% респондентов доход за год не изменился, а у 19,2% опрошенных зарплаты выросли.

При этом об увеличении трудовой нагрузки заявили 41,4% граждан, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась, пишут «Известия».

В рамках своего опроса ученые учитывали неформальный сектор и собственные ощущения респондентов. Всего было опрошено порядка 1,6 тысячи работников.

Напомним, ранее Росстат заявил, что в России рост реальных зарплат в апреле замедлился до 1,6%. Среднемесячная зарплата в номинальном выражении в апреле составила 47 тысяч рублей.