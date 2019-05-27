Несколько операторов связи, в том числе и из Татарстана, оказались не готовы к запрету внутрисетевого роуминга

Татарстанский сотовый оператор «Твои мобильные технологии» (ТМТ, «дочка» «Таттелекома») и еще несколько компаний не уведомили абонентов об отмене внутрисетевого роуминга в срок.

По закону, который вступает в силу 1 июня, все операторы должны были уведомить своих абонентов об отмене платы за входящие звонки за 10 дней до введения изменений, то есть до 21 мая.

Директор по маркетингу «Таттелекома» Александр Смирнов пояснил, что компания постоянно обсуждает условия сотрудничества с операторами-партнерами, которые предоставляют абонентам доступ к своим сетям при выезде из домашнего региона.

«В случае достижения соглашения мы изменим условия обслуживания абонентов в лучшую для них сторону», — цитирует его РБК.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Он отменяется с 1 июня.