В Саратовской области бойцы Росгвардии и ОМОНа задержали хакера

В Энгельсе Саратовской области установили личность хакера, подозреваемого в киберпреступлениях.

В ходе оперативных мероприятий при помощи бойцов ОМОНа и сотрудников Росгвардии был арестован местный житель. По версии следствия, злоумышленник взламывал аккаунты людей, к которым были подключены банковские карточки, и за их счет производил оплату покупок в интернет-магазинах.

Кроме того, подозреваемый от имени 30-летнего жителя Москвы незаконно подал заявку на получение кредита, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.

Напомним, ранее хакеры выложили в Сеть данные 120 тысяч клиентов российских банков.