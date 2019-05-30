В Саратовской области бойцы Росгвардии и ОМОНа задержали хакера
В Энгельсе Саратовской области установили личность хакера, подозреваемого в киберпреступлениях.
В ходе оперативных мероприятий при помощи бойцов ОМОНа и сотрудников Росгвардии был арестован местный житель. По версии следствия, злоумышленник взламывал аккаунты людей, к которым были подключены банковские карточки, и за их счет производил оплату покупок в интернет-магазинах.
Кроме того, подозреваемый от имени 30-летнего жителя Москвы незаконно подал заявку на получение кредита, рассказали в пресс-службе Росгвардии.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.
Напомним, ранее хакеры выложили в Сеть данные 120 тысяч клиентов российских банков.Общество
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