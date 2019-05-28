В УЕФА признали ЧМ-2018 в России одним из лучших в истории

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) положительно оценил проведение ЧМ-2018 в России. Об этом заявила глава департамента УЕФА по внешним связям Ева Паске.

По ее словам, прошлогодний кубок мира по футболу стал одним из самых лучших в истории. При этом он отметил организацию турнира и выступление сборной России на соревнованиях.

«Это результат работы не только РФС, но и регионов, работы с молодыми играми и кадрами. Желаю в будущем показывать такие результаты», — цитирует Паске «Интерфакс».

ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля.

Напомним, ранее ЧМ-2018 в России признали самым прибыльным в истории чемпионатов мира по футболу.