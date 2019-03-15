ЧМ-2018 признали самым прибыльным в истории чемпионатов мира по футболу

Чемпионат мира по футболу — 2018 получил звание самого прибыльного в финансовом плане для Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает «Интерфакс».

Прибыль от мирового первенства в России достигла $5 млрд 357 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший главный тренер футбольного лондонского клуба «Арсенал» Арсен Венгер может возглавить отдел технического развития Международной федерации футбола (ФИФА). Французский специалист уже получил предложение по поводу назначения на новую должность. Предполагается, что Венгер будет отвечать за изменения правил игры в футбол, технологические инновации и вопросы судейства.