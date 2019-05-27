Политолог прокомментировал угрозу Украины ввести «гамбургские» санкции против России

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал странным стремление Украины ввести новые санкции в отношении России. Он утверждает, что Киев должен сконцентрироваться на других аспектах внешней политики.

«Очень странно наблюдать, как теперь украинские политики пытаются из этой истории сделать некий обвинительный акт против России», — приводит его слова «РИА Новости».

Политолог назвал обвинение в несоблюдении международных норм несерьезным.

Шаповалов выразил мнение, что Киеву необходимо заявить о готовности к переговорам с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, выполнению Минских соглашений, а также отказаться от преследования по политическим и языковым мотивам, чтобы стать цивилизованным государством.

Напомним, что накануне Международный трибунал ООН по морскому праву, дислоцирующийся в Гамбурге, потребовал от России освободить украинских моряков, которых обвиняют в попытке незаконно пересечь российскую границу. Посол Украины в Германии заявил, что Киев будет лоббировать