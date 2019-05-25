США считают, что Иран ответственен за атаку на танкеры у берегов ОАЭ

США считают иранский Корпус стражей исламской революции ответственным за атаку на танкеры в порту Фуджейра около ОАЭ, сообщает Reuters.

С таким заявлением выступил руководитель Объединенного штаба американских ВС Майкл Глидэй. Он отметил, что магнитные мины, которые использовались для взрывов, принадлежат названному корпусу.

Напомним, ранее король Саудовской Аравии созвал экстренный саммит в связи с обострением отношений с Ираном, сообщает SPA.

К участию пригласили страны Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива. Два экстренных саммита запланированы на 30 мая в Мекке.

18 мая четыре танкера, которые находились около территориальных вод ОАЭ, подверглись нападению со стороны неизвестных сил.

