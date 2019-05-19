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В Мекке пройдет экстренный саммит на фоне обострения отношений с Ираном

08:15, 19.05.2019
В Мекке пройдет экстренный саммит на фоне обострения отношений с Ираном
Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

Король Саудовской Аравии созвал экстренный саммит в связи с обострением отношений с Ираном, сообщает SPA.

К участию пригласили страны Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива. Два экстренных саммита запланированы на 30 мая в Мекке.

Накануне четыре танкера, которые находились около территориальных вод ОАЭ, подверглись нападению со стороны неизвестных сил.

Напомним, ранее Россия начала поставки тяжелых огнеметных систем (ТОС-1А) «Солнцепек» в Саудовскую Аравию. Контракт между двумя странами был подписан в 2017 году. Первая партия ТОС уже доставлена в королевство.

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