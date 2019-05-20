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Автостраховщики заявили о снижении средней стоимости ОСАГО

17:11, 20.05.2019
Автостраховщики заявили о снижении средней стоимости ОСАГО
Фото: youtube.com / скриншот

По итогам первых четырех месяцев 2019 года средняя премия по ОСАГО сократилась на 5,1%, сообщается на официальном портале российского союза автостраховщиков.

Средняя премия по ОСАГО за январь — апрель 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась с 5 701 до 5 411 рублей. Средняя выплата, как и количество заявленных убытков, наоборот выросли на 3,1 и 8,3% соответственно.

Напомним, ранее российский союз автостраховщиков (РСА) признал недействительными полисы ОСАГО, которые были оформлены АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО).

Как сообщается на сайте РСА, речь идет об обычных и электронных договорах, заключенных с 15 мая.

Общество
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