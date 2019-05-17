МАК завершил расшифровку «черных ящиков» самолета SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что завершил расшифровку двух бортовых самописцев самолета SSJ100, потерпевшего катастрофу в Шереметьево.

На данный момент проводится анализ полученной информации, говорится на сайте МАКа.

Там подчеркнули, что техническая комиссия комитета взаимодействует с правительственной комиссией, созданной в целях расследования катастрофы, оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.

Ранее СМИ со ссылкой на экспертов назвали главные ошибки пилотов после расшифровки черных ящиков самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.