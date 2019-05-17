В Москве суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Росрезерва Александра Кирюхина по уголовному делу о хищениях в рамках исполнения госконтракта на 3 миллиарда рублей. Решение было принято накануне, но ранее о нем не сообщалось.

Как сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, Кирюхин будет находиться под домашним арестом до 20 июня, передает «РИА Новости»



Ранее Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова до 25 мая. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

