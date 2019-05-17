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Происшествия

В Москве суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва

17:32, 17.05.2019
В Москве суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва
Фото: rosreserv.ru

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Росрезерва Александра Кирюхина по уголовному делу о хищениях в рамках исполнения госконтракта на 3 миллиарда рублей. Решение было принято накануне, но ранее о нем не сообщалось.

Как сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, Кирюхин будет находиться под домашним арестом до 20 июня, передает «РИА Новости»

Ранее Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова до 25 мая. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Происшествия
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