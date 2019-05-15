В аэропорту Красноярска экстренно приземлился Boeing, у него отказал двигатель

Грузовой Boeing, направлявшийся из Шанхая в Москву, экстренно сел в аэропорту Красноярска. Причина — отказ одного из двигателей, сообщает ТАСС.

В результате происшествия никто не пострадал. На борту находился экипаж из трех человек. Предполагается, что авиакомпания направит в Красноярск своих техников, чтобы обследовать воздушное судно.

Напомним, ранее эксперты после расшифровки «черных ящиков» самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в московском аэропорту Шереметьево, назвали главные ошибки пилотов.

Согласно отчету, после удара молнии в воздушное судно бортовой компьютер перестал автоматически корректировать возможные ошибки пилотов, а генераторы самолета отключились.

