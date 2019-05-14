НТВ опубликовал новое видео аварийной посадки самолета SSJ-100 в Шереметьево
Телеканал НТВ выложил новое видео аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево 5 мая
В ролике показано, как самолет несколько раз ударяется о взлетно-посадочную полосу и вспыхивает. После идут кадры эвакуации пассажиров из горящего лайнера по двум надувным трапам.
Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. После аварийной посадки лайнер загорелся. Приоритетной версией крушения Sukhoi Superjet 100, по данным СМИ, является ошибка пилотов.
Накануне СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево.Происшествия
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