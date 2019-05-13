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СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

15:33, 13.05.2019
СК сообщил об идентификации 40 погибших в авиакатастрофе в Шереметьево
Фото: sledcom.ru

Специалисты завершили проведение молекулярно-генетических экспертиз тел 40 погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево.

«В рамках уголовного дела завершены молекулярно-генетические экспертизы тел 40 погибших, все они идентифицированы. Работа по идентификации еще одного погибшего — гражданина США — будет завершена в ближайшее время», — говорится на сайте СКР.

В Следкоме также рассказали, что допрошены пострадавшие в результате авиапроисшествия, персонал аэропорта и сотрудники ПАО «Аэрофлот». Следователи со специалистами МАК продолжают изучение данных изъятых бортовых самописцев лайнера.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Приоритетной версией крушения Sukhoi Superjet 100, по данным СМИ, является ошибка пилотов.

Происшествия
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