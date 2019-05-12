Бойца смешанных единоборств Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя в общественном месте
Полицейские задержали в Москве Александра Емельяненко, бойца смешанных единоборств, за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает ТАСС.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что задержание произошло на улице Восточной. В пресс-службе ГУ МВД РФ Москвы факт задержания подтвердили, но фамилию задержанного не стали уточнять. В пресс-службе структуры только заметили, что мужчина доставлен в полицию, на него составлен административный протокол.
Напомним, в марте Кисловодский городской суд арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
Спортсмен обвиняется в совершении административного правонарушения по факту неподчинения требованиям полицейских.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым