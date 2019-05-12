Бойца смешанных единоборств Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя в общественном месте

Полицейские задержали в Москве Александра Емельяненко, бойца смешанных единоборств, за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что задержание произошло на улице Восточной. В пресс-службе ГУ МВД РФ Москвы факт задержания подтвердили, но фамилию задержанного не стали уточнять. В пресс-службе структуры только заметили, что мужчина доставлен в полицию, на него составлен административный протокол.

Напомним, в марте Кисловодский городской суд арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.

Спортсмен обвиняется в совершении административного правонарушения по факту неподчинения требованиям полицейских.

