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Facebook запустит платежный сервис в WhatsApp

09:20, 09.05.2019
Facebook запустит платежный сервис в WhatsApp
Фото: pixabay.com

Facebook запустит в мессенджере WhatsApp платежный сервис. Для этого компания откроет в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей.

Как сообщает Financial Times, центр будет разрабатывать не только сервис платежей WhatsApp, но и продукты, отвечающие за безопасность пользователей и выявление спама. Для создания сервиса Facebook собирается привлечь 100 сотрудников, тем самым штат WhatsApp увеличится на 25%.

Платежный сервис запустят уже в этом году в нескольких странах. Первоначально он заработает в Индии.

Ранее в мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет отклонять приглашения в группы.

Технологии
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