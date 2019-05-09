Facebook запустит платежный сервис в WhatsApp

Facebook запустит в мессенджере WhatsApp платежный сервис. Для этого компания откроет в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей.

Как сообщает Financial Times, центр будет разрабатывать не только сервис платежей WhatsApp, но и продукты, отвечающие за безопасность пользователей и выявление спама. Для создания сервиса Facebook собирается привлечь 100 сотрудников, тем самым штат WhatsApp увеличится на 25%.



Платежный сервис запустят уже в этом году в нескольких странах. Первоначально он заработает в Индии.

Ранее в мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет отклонять приглашения в группы.