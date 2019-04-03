В WhatsApp разрешили отклонять приглашения в группы

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет отклонять приглашения в группы.

В настройках можно выбрать, чьи приглашения получать — от всех или только от контактов. Также пользователь может запретить автоматически принимать приглашения, тогда он будет самостоятельно одобрять каждое из них, сообщает пресс-служба WhatsApp.

Новая функция будет доступна для некоторых пользователей с сегодняшнего дня, для все остальных — в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что разработчики WhatsApp планируют добавить в мессенджер «темный режим».