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В WhatsApp разрешили отклонять приглашения в группы

23:42, 03.04.2019
В WhatsApp разрешили отклонять приглашения в группы
Фото: pixabay.com

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет отклонять приглашения в группы.

В настройках можно выбрать, чьи приглашения получать — от всех или только от контактов. Также пользователь может запретить автоматически принимать приглашения, тогда он будет самостоятельно одобрять каждое из них, сообщает пресс-служба WhatsApp.

Новая функция будет доступна для некоторых пользователей с сегодняшнего дня, для все остальных — в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что разработчики WhatsApp планируют добавить в мессенджер «темный режим».

Технологии
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