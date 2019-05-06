В Татарстане яровыми культурами засеяли почти половину запланированных площадей

В Татарстане на 6 мая яровой сев проведен на 812,5 тыс. га, что составляет 47% к прогнозу. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.

По его словам, в республике в этом году сев яровых культур планируется провести на площади 1 млн 742 тыс. га. В настоящее время сев идет во всех 43 муниципальных районах республики.



«В ряде районов эта работа выполнена уже более чем на 50%», — цитирует Габдраманова ИА «Татар-информ».



Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов рассказал, что из бюджета для подготовки к посевной направляются субсидии на сумму 6 млрд рублей.

