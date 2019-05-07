В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

В центре Вишневского рассказали, что у всех пострадавших при авиакатастрофе в Шереметьево есть положительная динамика.



Директор медицинского учреждения, академик РАН Амиран Ревишвили сообщил, что два человека переведены из реанимации в отделение, у одного — тяжелое состояние сменилось состоянием средней степени тяжести, передает «РИА Новости».



«Самая тяжелая пациентка находится на искусственной вентиляции, но там тоже есть положительная динамика», — сказал Ревишвили.



Ранее сообщалось, что пострадавшие, которых доставили в институт Склифосовского, находятся в состоянии средней степени тяжести. Угрозы для их жизней нет.



Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Приоритетной версией крушения Sukhoi Superjet 100, по данным «Коммерсанта», является ошибка пилотов.

