Медики рассказали о состоянии пострадавших при катастрофе в Шереметьево

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы рассказали, что еще троих пострадавших при аварийной посадке самолета Sukhoi SuperJet-100 доставили в институт Склифосовского.



В настоящее время пострадавшие находятся в отделении реанимации ожогового центра в состоянии средней степени тяжести. Угрозы для их жизней нет.



Всего в институте Склифосовского находятся четверо пострадавших. Ночью в учреждение поступил еще один пассажир самолета.



Еще один пострадавший при катастрофе, по данным Минздрава, в состоянии средней тяжести доставлен в медцентр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), передает РБК.

Накануне лайнер, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку вскоре после вылета из Шереметьево. В результате жесткого приземления самолет загорелся. Всего на борту находились 78 человек, 41 из них погиб. По информации «Интерфакса», основной версией катастрофы являются множественные отказы техники из-за попадания в воздушное судно молнии.

