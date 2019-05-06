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Медики рассказали о состоянии пострадавших при катастрофе в Шереметьево

10:54, 06.05.2019
Медики рассказали о состоянии пострадавших при катастрофе в Шереметьево
Фото: realnoevremya.ru

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы рассказали, что еще троих пострадавших при аварийной посадке самолета Sukhoi SuperJet-100 доставили в институт Склифосовского.

В настоящее время пострадавшие находятся в отделении реанимации ожогового центра в состоянии средней степени тяжести. Угрозы для их жизней нет.

Всего в институте Склифосовского находятся четверо пострадавших. Ночью в учреждение поступил еще один пассажир самолета.

Еще один пострадавший при катастрофе, по данным Минздрава, в состоянии средней тяжести доставлен в медцентр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), передает РБК.

Накануне лайнер, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку вскоре после вылета из Шереметьево. В результате жесткого приземления самолет загорелся. Всего на борту находились 78 человек, 41 из них погиб. По информации «Интерфакса», основной версией катастрофы являются множественные отказы техники из-за попадания в воздушное судно молнии.

Происшествия
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