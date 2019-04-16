Новости происшествий

08:05 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На территории «Башнефти» в Уфе произошло возгорание

07:20, 16.04.2019
На территории «Башнефти» в Уфе произошло возгорание
Фото: 02.mchs.gov.ru

На территории производственной площадки ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» в Уфе произошло возгорание.

Пламя вспыхнуло в ночь с 15 на 16 апреля. Спасатели присвоили пожару второй ранг. По прибытию сотрудников МЧС наблюдалось горение гудрона в обваловании.

За короткий срок огонь удалось локализовать. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

Напомним, в минувшие выходные на одном из крупнейших российских НПЗ «Оргсинтез» в Перми также произошел пожар.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров