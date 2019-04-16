На территории «Башнефти» в Уфе произошло возгорание
На территории производственной площадки ПАО «АНК Башнефть-УНПЗ» в Уфе произошло возгорание.
Пламя вспыхнуло в ночь с 15 на 16 апреля. Спасатели присвоили пожару второй ранг. По прибытию сотрудников МЧС наблюдалось горение гудрона в обваловании.
За короткий срок огонь удалось локализовать. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
В настоящее время устанавливается причина пожара.
Напомним, в минувшие выходные на одном из крупнейших российских НПЗ «Оргсинтез» в Перми также произошел пожар.Происшествия Башкортостан
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