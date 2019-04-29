В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ

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Организация Al-Furqan опубликовала в Telegram видеозапись с участием главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

По данным портала SITE Intelligence Group, это видео является первым за последние 5 лет.

Новое видео длится 18 минут. На нем аль-Багдади говорит об окончании битвы в сирийском городе Багуз.

Напомним, что в июне 2017 года Минобороны РФ отчиталось о гибели аль-Багдади. Позже иранский телеканал распространил фото с убитым террористом. Однако многие эксперты сомневались, поскольку эти снимки появлялись в Сети с 2006 года.

В итоге иранская разведка опровергла данные о смерти лидера ИГ от российской бомбардировки.