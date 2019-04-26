МЧС: сообщение о пожаре в отеле Mariott оказалось ложным

Сообщение о пожаре в отеле Mariott в Казани оказалось ложным. Об этом "Реальному времени" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

В 16.53 поступило сообщение о задымлении на крыше здания по ул. К.Маркса, 6. Прибывшие пожарные подразделения проверили все помещения и установили, что сильный дым выходил из трубы печи для приготовления пищи.

"Вызов ложный", — констатировали в МЧС.

Ранее в соцсетях сообщили, что в Казани на улице Карла Маркса загорелся отель Mariott.

