В Казани загорелся отель Mariott — соцсети
В Казани на улице Карла Маркса загорелся отель Mariott. Об этом сообщается в социальных сетях.
Площадь пожара составила 0,5 кв. метров.
Подробности происшествия уточняется.Происшествия Татарстан
В Казани на улице Карла Маркса загорелся отель Mariott. Об этом сообщается в социальных сетях.
Площадь пожара составила 0,5 кв. метров.
Подробности происшествия уточняется.Происшествия Татарстан
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