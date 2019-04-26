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В Казани загорелся отель Mariott — соцсети

17:18, 26.04.2019 1
В Казани загорелся отель Mariott — соцсети
Фото: скриншот

В Казани на улице Карла Маркса загорелся отель Mariott. Об этом сообщается в социальных сетях.

Площадь пожара составила 0,5 кв. метров.

Подробности происшествия уточняется.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:35
    Хабарил распростер крылья на городом,демона привлекают скопление грехов и зла.
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