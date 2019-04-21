Казанский "Зенит" обыграл "Факел" в первом матче полуфинала чемпионата России

Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Факел" из Нового Уренгоя в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России.

Игра состоялась сегодня в Казани и завершилась победой хозяев площадки со счетом 3-0 (25:22, 26:24, 25:19). Второй матч серии до двух побед пройдет в Новом Уренгое 25 апреля.

Напомним, ранее «Зенит» в двух матчах четвертьфинала обыграл уфимский «Урал». Обе игры завершились со счетом 3:0 в пользу казанцев.

