«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд

На канале телестудии госкорпорации «Роскосмос» в YouTube опубликован видеоролик со звуками, которые издают нейтронные звезды.





В описании к видео уточняется, что «музыку» удалось получить, переведя радиосигналы от далеких светил. Звуковой ряд был создан на основе данных космического телескопа «Спектр-Р» проекта «Радиоастрон».



В видео можно услышать звуки пульсаров B0329+54, B0525-21 и других.

Ранее китайские астрономы при помощи крупнейшего в мире телескопа FAST впервые с момента его запуска обнаружили два новых пульсара.



Один из пульсаров расположен на расстоянии 4,1 тысячи световых лет от Земли, а второй находится на удалении 16 тысяч световых лет от нашей планеты.

