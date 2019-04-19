В Подмосковье неизвестные подожгли еврейскую академию в канун Песаха

В Подмосковье перед началом еврейского праздника Песах неизвестные подожгли иешиву «Торат Хаим» — академию иудаики.

Пресс-секретарь Главного раввина Москвы Ольга Есаулова, уточнила, что злоумышленники подожгли склад, где хранилось кошерное мясо. Кроме того, неизвестные нарисовали свастику на входной двери.



Сегодня в иешиву пришло множество людей, которые собрались на праздничную трапезу. Никто из них не пострадал.

Представитель еврейской общины назвала возмутительным тот факт, что поджог был совершен в канун одного из самых значимых иудейских праздников. Есаулова выразила надежду, что правоохранительные органы найдут поджигателей, передает "Интерфакс".

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