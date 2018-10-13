Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога храма на востоке Москвы

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества после пожара в деревянном храме на востоке Москвы.

В пресс-службе столичного главка полиции пояснили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», передает «Интерфакс».

В ночь на субботу неизвестный поджег временный храм в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Ухтомке на востоке Москвы и расположенную рядом воскресную школу.



По словам настоятеля, священника Федора Яновского, около четырех утра камеры зафиксировали человека в маске, который сначала обливал наружные стены деревянного храма и воскресной школы жидкостью из бутылок, а затем поджег и скрылся с заднего двора.

Напомним, что в августе в Кондопоге сгорела церковь Успения Пресвятой Богородицы XVIII века. В поджоге заподозрили 15-летнего школьника. Свои действия он объяснил тем, что хотел прославиться на весь мир.