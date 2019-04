Палата представителей США запросила у крупнейших банков информацию о связях Трампа с Россией

Палата представителей США потребовала от крупнейших банков мира предоставить информацию о сделках президента США Дональда Трампа с российскими банками.

Повестки получили Bank of America. Deutsche Bank, JPMorgan Chase и Citigroup. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на знакомые с расследованием источники.

Ранее сообщалось, что в марте 2016 года Deutsche Bank не стал выдавать кредит компании Trump Organization, которой владеет нынешний президент США Дональд Трамп.