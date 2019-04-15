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Израиль запустит на Луну новый аппарат после крушения первого частного лунохода

00:35, 15.04.2019
Израиль запустит на Луну новый аппарат после крушения первого частного лунохода
Фото: publicdomainpictures.net

Израильская компания SpaceIL запустит на Луну новый космический аппарат «Берешит-2» после крушения первого частного лунохода «Берешит».

Глава компании Моррис Кан в Twitter объявил о начале финансирования второго израильского космического аппарата. Он возглавит новый проект, чтобы все-таки посадить аппарат на Луну.

Напомним, 11 апреля израильский космический аппарат «Берешит» потерпел крушение на поверхности Луны. Руководители миссии признались, что не смогли посадить аппарат. Стоит отметить, что «Берешит» — первый в истории частный аппарат, отправленный к Луне.

Технологии
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