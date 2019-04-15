Израиль запустит на Луну новый аппарат после крушения первого частного лунохода

Израильская компания SpaceIL запустит на Луну новый космический аппарат «Берешит-2» после крушения первого частного лунохода «Берешит».

Глава компании Моррис Кан в Twitter объявил о начале финансирования второго израильского космического аппарата. Он возглавит новый проект, чтобы все-таки посадить аппарат на Луну.



The dream goes on! Morris Kahn just announced the launching of Beresheet 2.0 #Beresheet2.0 #IsraeltotheMoon pic.twitter.com/fHlo3jeQ4W

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 13 апреля 2019 г.

Напомним, 11 апреля израильский космический аппарат «Берешит» потерпел крушение на поверхности Луны. Руководители миссии признались, что не смогли посадить аппарат. Стоит отметить, что «Берешит» — первый в истории частный аппарат, отправленный к Луне.