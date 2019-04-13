В Лондоне протаранили автомобиль посла Украины

В Лондоне на парковке у здания посольства Украины в Великобритании неизвестный протаранил автомобиль главы дипмиссии.

Как сообщается на сайте посольства, инцидент произошел в 10:00 по местному времени (12:00 мск). Прибывшие на место полицейские заблокировали автомобиль нарушителя, но он все равно сумел вновь протаранить машину посла.

В ответ полиция открыла огонь по автомобилю преступника. В итоге он был был задержан и доставлен в полицейский участок. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.