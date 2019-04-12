Следком объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко
Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Он обвиняется в призывах к терроризму.
Ведомство также попросило Басманный суд Москвы заочно арестовать Гриценко, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
Напомним, в июле 2017 года Гриценко предложил совершать теракты в Таганроге и Москве в ответ на каждый подрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе.
«Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве», — сказал он.Происшествия
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