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Следком объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко

11:55, 12.04.2019
Следком объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко
Фото: wikipedia.org

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Он обвиняется в призывах к терроризму.

Ведомство также попросило Басманный суд Москвы заочно арестовать Гриценко, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Напомним, в июле 2017 года Гриценко предложил совершать теракты в Таганроге и Москве в ответ на каждый подрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе.

«Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве», — сказал он.

Происшествия
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