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Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова 10 апреля

17:59, 02.04.2019
Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова 10 апреля
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу на арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Заседание суда начнется в 10.00 по мск, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

28 марта Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства до 25 мая. Абызов будет содержаться в СИЗО №2 ФСИН России (Лефортово). Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Происшествия
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