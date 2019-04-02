Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова 10 апреля
Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу на арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
Заседание суда начнется в 10.00 по мск, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
28 марта Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства до 25 мая. Абызов будет содержаться в СИЗО №2 ФСИН России (Лефортово). Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.Происшествия
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