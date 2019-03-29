Подсудимая по делу ТЦ «Адмирал» требует проведения пожарно-тактической экспертизы
Ходатайство о проведении судебной пожарно-тактической экспертизы по тушению пожара в ТЦ «Адмирал» заявила сегодня в казанском суде подсудимая Жанна Алпарова. Экс-начальник отдела УФССП по РТ считает, что без экспертной оценки правильности и эффективности действий сотрудников МЧС в марте 2015 года суд не может объективно оценить, чьи действия в большей степени повлекли гибель 19 человек, передает журналист «Реального времени» с заседания суда.
Алпарова напомнила суду, что вопросы о тактике действий пожарных на объекте ставились перед экспертами еще Следкомом, однако в экспертном центре Минюста не нашлось специалистов, способных на них ответить.
«Достоверно установлено — большинство погибших и пострадавших на пожаре, не осознавая всей опасности для их жизни и здоровья, пытались спасти товарно-материальные ценности внутри торгового центра. Однако адекватного противодействия этому не было, а тушение было неэффективным», — сообщила подсудимая, напомнив показания свидетеля-пожарного Романова.
Больше половины подсудимых поддержали ходатайство Алпаровой. Возражения высказала лишь гособвинитель Ольга Зарипова, заявив, «лица, оценку действий которых просит провести Алпарова, не проходят по материалам уголовного дела».
Суд в ходатайстве отказал.
На прошлом заседании об отказе пожарных тушить огонь в самом начале ЧП рассказывал Гусейн Гахраманов, подсудимый гендиректор ООО «Заря».ПроисшествияБизнесОбществоВластьНедвижимость Татарстан
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