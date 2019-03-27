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Происшествия

Весь экипаж разбившегося в Казахстане вертолета погиб

19:17, 27.03.2019
Весь экипаж разбившегося в Казахстане вертолета погиб
Фото: pixabay.com

Экипаж вертолета, потерпевшего крушение в среду в Кызылординской области Казахстана, погиб. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области Казахстана потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились 13 человек.

Воздушное судно принадлежало Министерству обороны Казахстана. Обстоятельства крушения выясняются.

Происшествия
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