Весь экипаж разбившегося в Казахстане вертолета погиб
Экипаж вертолета, потерпевшего крушение в среду в Кызылординской области Казахстана, погиб. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
В Кызылординской области потерпел крушение вертолёт министерства обороны. Выполнял полет в рамках военного учения по маршруту Актау- Шымкент. Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь.
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 27 марта 2019 г.
Ранее сообщалось, что в Кызылординской области Казахстана потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились 13 человек.
Воздушное судно принадлежало Министерству обороны Казахстана. Обстоятельства крушения выясняются.Происшествия
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