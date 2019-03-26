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Путин назвал слухами замену музыкальных школ на худкружки

19:53, 26.03.2019
Путин назвал слухами замену музыкальных школ на худкружки
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России планируют преобразовывать музыкальные школы в художественные кружки и назвал информацию об этом слухами.

Тему поднял главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин на вручении премий молодым деятелям культуры, пишет ТАСС. Президент переадресовал вопрос министру культуры Владимиру Мединскому, который сообщил, что «таких планов нет».

Путин отметил, что преобразование школ в кружки не даст ничего хорошего для российской культуры.

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