В Татарстане лесничий Зайкин признался в ущербе лесу на 10 млн рублей

В Верхнеуслонский райсуд Татарстана направлено дело 50-летнего участкового лесничего ГКУ «Приволжского лесничество» Минлесхоза РТ. Прокуратура РТ обвиняет его в незаконной рубке 998 деревьев разных пород с ущербом лесному фонду в 10 млн рублей без малого.

Как удалось выяснить «Реальному времени», под суд пойдет лесничий Александр Сергеевич Зайкин.

По версии следствия, с февраля по октябрь 2015 года он привлек разнорабочих и произвел порубку леса на территории Шеланговского участкового лесничества в Верхнеуслонском районе республики, а еще подделал документы о праве на ведение лесозаготовительных работ.

Вину лесничий полностью признал и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

Ранее Следком сообщал о поимке лесника на порубке леса в Высокогорском районе.