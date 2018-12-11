В Татарстане лесника поймали на незаконной рубке леса

Бывший лесник Ислейтарского лесничества Ильдус Сабиров обвиняется в незаконной рубке леса и служебном подлоге. Расследованием его дела занимался Следком при оперативном сопровождении сотрудников УЭбиПК МВД Татарстана.

По версии следствия, в мае 2017-го Сабиров от имени своего знакомого из Высокогорского района направил в Минлесхоз РТ заявление о желании приобрести 120 кубов леса для строительства жилого дома, а затем на основании сфальсифицированных документов заключил с министерством договор купли-продажи. После чего срубил 111 кубов и пустил их на топку печей. Ущерб оценен в 888 тысяч рублей с лишним.

По данным МВД республики, от своего имени просить министерство Сабиров не мог, поскольку ранее сам уже заключал подобный договор. Знакомый же в сделке участвовать отказался, и лесник решил воспользоваться его данными.

Вину в преступлении Сабиров признал, дело направлено в суд, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.

Ранее под Казанью разгорелся скандал с вырубкой полгектара леса в Волжско-Камском заповеднике.